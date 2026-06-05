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همزمان با افزایش هزینه های انرژی و تصویب قانون جدید نظارت بر بانک مرکزی ، ارزش روپیه اندونزی به پایین ترین سطح خود رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، روپیه اندونزی روز پنجشنبه به پایینترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا رسید. این در حالی است که بانک مرکزی اندونزی طی هفتههای اخیر با اجرای سیاستهای حمایتی تلاش کرده بود از کاهش بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند.همزمان، بازار سهام اندونزی نیز نزدیک به چهار درصد سقوط کرد و از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود یکسوم ارزش خود را از دست داده است.پارلمان اندونزی نیز با تصویب اصلاحیهای در قانون بانک مرکزی، دامنه مسئولیتهای این نهاد را گسترش داد. بر اساس این قانون، بانک مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی، موظف به حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود. همچنین نمایندگان پارلمان اختیار ارزیابی عملکرد بانک مرکزی را به دست آوردهاند.این اصلاحات، نهادهای مالی دیگری از جمله مؤسسه تضمین سپردههای بانکی و سازمان خدمات مالی اندونزی را نیز تحت نظارت بیشتر پارلمان قرار میدهد.وزیر دارایی اندونزی هدف از این اصلاحات را تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتپذیری کشور در شرایط افزایش قیمت جهانی نفت عنوان کرد و گفت سیاستهای اقتصادی باید علاوه بر کنترل تورم و نرخ ارز، به رشد اقتصادی و اشتغال نیز توجه داشته باشند.با این حال، برخی اقتصاددانان نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادهاند. کارشناسان معتقدند افزایش دخالت پارلمان در امور بانک مرکزی میتواند استقلال این نهاد را تضعیف کرده و اعتماد سرمایهگذاران را کاهش دهد.
به گفته تحلیلگران، هرگونه تردید درباره استقلال بانک مرکزی ممکن است به افزایش ریسک سرمایهگذاری، خروج سرمایه و فشار بیشتر بر بازارهای مالی اندونزی منجر شود.