پخش زنده
امروز: -
نود و ششمین شب حضور مستمر و حماسی مردم شهریار در پی شهادت رهبر انقلاب، به صحنهای تجدید میثاق نسلهای مختلف با آرمانهای نظام بدل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و شش شب است که چراغ ارادت در شهریار خاموش نشده است. شامگاه امروز، خیابانهای این شهرستان میزبان مردمی بود که سوگ را به حماسه گره زدند. حاضران در این اجتماع بیسابقه، با تجمعی که نماد اقتدار و وحدت بود، نشان دادند که در مسیر پیمودن راه رهبر شهید، مستحکمتر از گذشته در میدان حاضرند. این حضور نود و شش روزه، رکورد تازهای از وفاداری ملت به پیشوا را در تاریخ این منطقه ثبت کرد.