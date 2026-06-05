هم‌زمانی سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با عید غدیر خم در روز‌های پرحادثه کشور، فرصتی برای بازخوانی مسیر ایستادگی، اعتماد به مردم و توازن نوین قدرت در جهان رقم زد.

به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صدا و سیما؛ هم‌زمانی سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با عید غدیر خم، امسال به این مراسم رنگ و بویی متفاوت بخشیده بود. در شرایطی که کشور ماه‌های پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشته، بزرگداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی فرصتی بود برای بازخوانی مسیری که در برابر جنگ، تحریم و فشار‌های خارجی، بر اعتماد به مردم و ایستادگی تکیه داشته است؛ مسیری که ریشه در نگاهی دارد که از همان آغاز، آینده توازن قدرت در جهان را متفاوت از روایت‌های رایج ترسیم کرده بود.