به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد مراسم گرامیداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیجر، رئیس جامعه‌المصطفی نیجر، اساتید، شخصیت‌های دینی و دانشجویان، کارکنان مرکز هلال احمر و جمعی از دوستداران ایران در سالن اجتماعات دانشگاه المصطفی در پایتخت نیجر برگزار گردید.

علی تیزتک سفیر کشورمان در سخنرانی خود با اشاره به ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی و تاثیرات شگرف آن در ایران، سراسر جهان اسلام و حتی سایر نقاط جهان، تاکید کرد: احیای تفکر اسلام سیاسی، تقویت بیداری اسلامی و خودباوری ملت‌ها در برابر نظام سلطه، بازاندیشی در رویکرد امت اسلامی به مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس، ترویج استکبارستیزی و نفی سلطه‌پذیری و تقویت وحدت اسلامی از مهم‌ترین تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی گفت: درماندگی و استیصال رژیم‌های متجاوز و جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل ایران و مقاومت و ایستادگی ستودنی ملت بزرگ و شجاع ایران در برابر این جنایتکاران نشأت گرفته از سیره، آرمان‌ها و اندیشه‌های حضرت امام (ره) و رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای است.