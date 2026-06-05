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خیابان امام خمینی (ره) در شهرستان ملارد شاهد یکی از عظیمترین تجمعات مردمی تاریخ این منطقه بود. همزمانی عید سعید غدیر با نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی ملاردیها، رودخانهای از عشق و وفاداری را به جریان انداخت تا پیامی از وحدت و اقتدار را در جشن ولایت به گوش جهانیان برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ملارد، شادی غدیر با اصالت و همبستگی مردمی درآمیخت. محور خیابان امام خمینی که به مرکز ثقل این اجتماع تبدیل شده بود، میزبان هزاران نفری از مردم ولایتمداری بود که در نود و ششمین ایستگاه از این مسیر همبستگی، برای تجدید پیمان با امام اول (ع) و رهبری معظم گرد آمدند.
در این ضیافت باشکوه، صدای تکبیر و شعارهای وحدت، طنیناندازِ پیوندی استوار میان نسلهای مختلف مردم ملاردبود؛ مردمی که با این همسویی، بار دیگر ثابت کردند که در سایه ولایت، نه تنها متعهد به سنتهای اصیل خود هستند، بلکه در مسیر اقتدار ملی، یکپارچه و استوارند.