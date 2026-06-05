به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در آیین ویژه روز عید سعید غدیر حاضران با قرائت ادعیه و مولودی خوانی، عشق و ارادت خود به ساحت مقدس مولی الموحدین حضرت علی (ع) را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم که با حضور سفیر، دیپلمات‌ها، وابستگان جمهوری اسلامی ایران در چین و همچنین جمعی از دانشجویان و ایرانیان مقیم و تعدادی از علاقمندان و ارادتمندان به حضرت علی (ع) در کشور چین برگزار شد، مداحان و سخنرانان ضمن تبیین ابعاد و ویژگی‌های این واقعه بزرگ تاریخ اسلام، بر نقش ولایت و ولایت پذیری در پیشبرد اهداف مترقی دین مبین اسلام تاکید کردند.

در پایان این آیین که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین برگزار شد، ارادتمندان به مولای متقیان حضرت علی (ع) با یاد ذکر و نام امیرالمومنین (ع)، بیعت خود را با ولایت حیدر و ائمه معصومین تجدید کردند و بر سفره اطعام این جشن بزرگ میهمان شدند.