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مالزی برای دوازدهمین سال پیاپی عنوان برترین کشور جهان در شاخص اقتصاد اسلامی را از آن خود کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، بر اساس گزارش «وضعیت اقتصاد اسلامی جهان ۲۰۲۵-۲۰۲۶»، مالزی بار دیگر در صدر شاخص جهانی اقتصاد اسلامی قرار گرفت. این موفقیت حاصل توسعه زیرساختهای صنعت حلال، تسهیل تجارت محصولات حلال، استانداردهای معتبر صدور گواهی حلال و سیاستهای حمایتی این کشور در حوزه اقتصاد اسلامی عنوان شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد مالزی در بخشهای غذای حلال، بانکداری و مالی اسلامی، داروها و محصولات آرایشی و بهداشتی حلال رتبه نخست جهان را حفظ کرده و در تمامی بخشهای اصلی اقتصاد اسلامی در میان کشورهای پیشرو قرار دارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه حلال مالزی با اشاره به این دستاورد گفت: تداوم پیشتازی مالزی نشاندهنده استحکام اکوسیستم حلال این کشور و پایبندی آن به اصول کیفیت، اعتماد و ارزشهای اخلاقی در توسعه اقتصاد اسلامی است.
بر اساس این گزارش، صادرات محصولات حلال مالزی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است. صنعت حلال اکنون ۴.۳ درصد از کل صادرات مالزی را تشکیل میدهد و محصولات غذایی و مواد اولیه حلال سهم عمدهای در این رشد دارند.
گزارش اقتصاد اسلامی جهان همچنین از رشد قابل توجه بازار مصرف مسلمانان خبر داده است. بر این اساس، هزینهکرد مصرفکنندگان مسلمان در جهان در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۶ تریلیون دلار رسید و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۹ به ۳.۵۶ تریلیون دلار افزایش یابد.
کارشناسان این گزارش معتقدند مالزی با بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی، استانداردهای پیشرفته و شبکه گسترده تجاری، به یکی از مراکز اصلی تولید و توزیع محصولات حلال در جهان تبدیل شده و نقش مهمی در اتصال زنجیرههای تأمین جهانی به بازارهای مصرف مسلمانان ایفا میکند.
این گزارش همچنین فرصتهای نوظهور در حوزه دیجیتالیسازی گواهیهای حلال، رهگیری محصولات با فناوری بلاکچین، خدمات مالی اسلامی دیجیتال و تولید پایدار محصولات حلال را از مهمترین حوزههای رشد آینده اقتصاد اسلامی برشمرده است؛ بخشهایی که مالزی برای ایفای نقش پیشرو در آنها برنامهریزی کرده است.