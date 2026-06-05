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مراسم جشن عید غدیر خم با حضور ایرانیان مقیم مالزی و جمعی از فعالان فرهنگی و دانشگاهیان و دوستداران اهل بیت (ع) در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این مراسم با اقامه نماز جماعت و تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید آغاز شد و در ادامه حاضران از برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله سخنرانی، مولودیخوانی، اجرای آیین عقد اخوت و مدیحهسرایی در وصف امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) بهرهمند شدند.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور در سخنانی با اشاره به جایگاه واقعه غدیر در تاریخ اسلام، این رویداد را نقطه عطفی در تبیین مفهوم ولایت و رهبری دینی دانست و گفت: پیام غدیر، پیام هدایت، مسئولیتپذیری، عدالتخواهی و تبعیت از ارزشهای الهی است که میتواند زمینهساز وحدت و همبستگی امت اسلامی باشد.
دکتر حبیب رضا ارزانی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوندهای برادری میان مسلمانان افزود: عید غدیر نه تنها یک مناسبت مذهبی، بلکه فرصتی برای تحکیم روابط اجتماعی، ترویج فرهنگ اخوت اسلامی و گسترش همدلی میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی است.
در بخش دیگری از این مراسم، موضوع «عقد اخوت» و پیشینه تاریخی آن در صدر اسلام مورد توجه قرار گرفت. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سنت برادری و همبستگی میان مسلمانان، این آموزه اسلامی را یکی از راهکارهای مهم برای تقویت وحدت در جوامع اسلامی برشمرد.
همچنین در حاشیه این مراسم، «موکب اخوت» با هدف گرامیداشت عید سعید غدیر برپا شد و از حاضران با نذورات، شیرینی و غذاهای سنتی ویژه این عید پذیرایی به عمل آمد.
شرکتکنندگان در این مراسم ضمن تبریک عید ولایت، بر ضرورت ترویج فرهنگ اهلبیت (ع)، تقویت وحدت اسلامی و بهرهگیری از آموزههای غدیر در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند.
این مراسم با دعا برای عزت و سربلندی جهان اسلام و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) به کار خود پایان داد.