به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌الله قاسمی، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای ۱۵ خرداد، گفت: امروز امنیت پایدار کشور در سایه هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان در جنگ ترکیبی و درس گرفتن از مکتب مقاومت محقق می‌شود.

متن پیام فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۴ و ۱۵ خرداد، دو نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روز‌هایی که یادآور سوگِ عظیم فقدان معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و یادآور آغازِ نهضت خونینی است که مسیر تاریخ کشور را تغییر داد. امروز که در تقارن این ایام با پیچیده‌ترین شرایط امنیتی و جنگ ترکیبی دشمنان قسم‌خورده ایران عزیز قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی سیره انقلابی امام و استقامت شهدای ۱۵ خرداد هستیم.

دشمنان این مرز و بوم که در تمام عرصه‌ها در برابر اراده پولادین ملت ایران ناکام مانده‌اند، امروز با تمرکز بر جنگ روانی، ایجاد تفرقه و تلاش برای تضعیف مؤلفه‌های امنیت ملی، به دنبال آن هستند تا ارزش‌های برآمده از مکتب امام (ره) را هدف قرار دهند. ما در مجموعه فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، قائد شهید امت و تبعیت از فرامین فرماندهی معظم کل قوا، اعلام می‌داریم که با هوشیاری کامل در برابر این نقشه‌های شوم ایستاده‌ایم.

امنیت، خط قرمز ماست و در این راه، درس‌آموزی از قیام ۱۵ خرداد به ما می‌آموزد که «ایمان به هدف» و «پایداری در مسیر حق»، بزرگترین سلاح در برابر هجمه‌های دشمن است. سربازان امنیت در جزیره زیبای کیش، با بهره‌گیری از همان روحیه انقلابی، با تمام توان برای حفظ نظم، امنیت و آرامش شهروندان و گردشگران عزیز تلاش خواهند کرد و به دشمنان این پیام را می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد هیچ خدشه‌ای به امنیت پایدار این منطقه وارد شود.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر وحدت و همدلی، همچون همیشه در برابر تمامی توطئه‌ها سرافراز باشیم. یاد و خاطره امام راحل و شهدای قیام ۱۵ خرداد را گرامی می‌داریم.