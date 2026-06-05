ستاد برگزاری نمازجمعه کیش، زمان و مکان برگزاری نمازجمعه ۱۵ خرداد در کیش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستاد برگزاری نمازجمعه کیش، اعلام کرد: نمازجمعه امروز ۱۵ خرداد به امامت حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، امام جمعه کیش از ساعت ۱۱ صبح در مصلی برگزار می‌شود.

گروه سرود دختران مطهره در جمع نمازگزاران گرامیداشت دهه امامت و ولایت و عید غدیرخم سرود می‌خواند و آقای فاخرزاده نیز به مدیحه سرایی می‌پردازد.

میز نقاشی با حضور مربیان نیز در حاشیه برگزاری مراسم نماز جمعه میزبان کودکان و نونهالان است.