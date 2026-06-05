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نظرسنجی مشترک اکونومیست و مؤسسه یوگاو نشان میدهد حدود ۷۰ درصد آمریکاییها خواهان پایان فوری جنگ علیه ایران هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نظرسنجی جدید نشریه اکونومیست و موسسه یوگاو نشان میدهد که ۶۸ درصد از مردم آمریکا معتقدند ایالات متحده باید «در اسرع وقت» به جنگ با ایران پایان دهد و به دنبال توافق دیپلماتیک با این کشور باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی که در بازه زمانی ۲۹ مه تا ۱ ژوئن از میان ۱۶۰۴ شهروند آمریکایی انجام شده فقط ۱۱ درصد با این موضوع ابراز مخالفت کرده و ۲۱ درصد نیز نظر خود را اعلام نکردهاند.
براساس این نظرسنجی، نارضایتیها ریشه در پیامدهای اقتصادی جنگ دارد. بسته شدن تنگه هرمز قیمت انرژی را به شدت افزایش داده و هر گالن بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار افزایش یافته است.
روز گذشته هم فشار افکار عمومی بازتاب خود را در کنگره نشان داد و مجلس نمایندگان قطعنامهای تصویب کرد که ترامپ را به پایان دادن به جنگ ملزم میکند.
همراهی چهار نماینده جمهوریخواه با دموکراتها در این رأیگیری نشانه شکاف عمیق در ساختار سیاسی واشنگتن است.