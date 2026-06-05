به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» بر اساس نتایج رای‌گیری، ۲۲۶ عضو مجلس از این لایحه حمایت کردند و ۱۹۵ نفر به آن رای مخالف دادند.

این لایحه تشکیل یک صندوق برای بازسازی اوکراین را پیش‌بینی می‌کند، اختیار رئیس‌جمهور برای امانت یا اجاره دادن دارایی‌های دفاعی به اوکراین و کشور‌های اروپای شرقی را تمدید می‌کند، اختیار پنتاگون برای ارائه کمک‌های امنیتی و اطلاعاتی به کی‌یف را تا پایان سال ۲۰۲۷ تمدید می‌کند و وزارت امور خارجه آمریکا را موظف می‌سازد اقداماتی را برای تقویت نیرو‌های مسلح و نیرو‌های مرزبانی کشور‌های حوزه بالتیک اتخاذ کند.

این لایحه همچنین به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد وضعیت روابط روسیه و اوکراین را ارزیابی کرده و اقدامات محدودکننده، از جمله تحریم‌ها، مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال عوارض اضافی صادراتی را اتخاذ کند.

این لایحه برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تصویب سنا است.

در خبری دیگر مجلس نمایندگان آمریکا طرح خروج نیروهای آمریکایی از لبنان را رد کرد؛ طرحی که در پی جنگ طلبی اسرائیل علیه لبنان و نیز حمایت واشنگتن ارائه شده بود.

این طرح را «رشیده طلیب» نماینده مسلمان و ترقی‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده بود که از رئیس‌جمهور می‌خواست نیروهای مسلح آمریکا را ظرف هفت روز پس از تصویب، از لبنان خارج کند.