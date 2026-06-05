شبکه سی‌ ان‌ ان در گزارشی فاش کرد خسارات ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد آر. فورد بسیار بیشتر از آن چیزی است که ارتش آمریکا اعلام کرده بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه سی ان ان با انتشار ویدئویی از آن‌چه «آتش‌سوزی» در ناو هواپیمابر جرالد فورد عنوان شده است، نوشت که ارتش آمریکا حجم آسیب و حادثه را به مراتب کمتر از میزان واقعی آن اعلام کرده بود.

نیروی دریایی آمریکا پیش‌تر در بیانیه‌ای کوتاه گفته بود آتش «مهار شده»، دو ملوان دچار جراحات غیرمرگبار تحت درمان قرار گرفته‌اند و ناو «کاملاً عملیاتی» است. با این حال، سی‌ان‌ان به نقل از تصاویر جدید و اظهارات شاهدان گزارش داد بخش‌هایی از محل استقرار ملوانان به‌طور کامل تخریب شده و تخت‌ها در اثر آتش‌سوزی به فلزات سوخته و پیچ‌خورده تبدیل شده‌اند.

در این گزارش، به نقل از یک ملوان حاضر در ناو آمده است: «واقعاً فکر می‌کردم کشتی را از دست می‌دهیم؛ یا باید می‌جنگیدیم یا می‌مردیم.» او همچنین تأکید کرده است: «همه از جمله خود من برای خاموش کردن آتش کمک کردیم.»

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که سامانه اطفای حریق ناو در جریان حادثه از کار افتاده بود و همین مسئله باعث شد خدمه به‌طور مستقیم برای مهار آتش وارد عمل شوند. این مقام افزوده است که بیانیه اولیه نیروی دریایی، میزان تأثیر حادثه بر توان عملیاتی ناو را کمتر از واقعیت نشان داده بود.

در بخش دیگری از گزارش، به نقل از یک ملوان آمده است: «سامانه اطفای حریق باید آتش را خاموش می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد.» او گفته است: «نباید کار به اینجا می‌رسید.»

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده است که مهار کامل آتش و پاکسازی محل حدود 30 ساعت زمان برده و نزدیک به 600 ملوان به دلیل خسارات ایجادشده، دسترسی به محل استراحت خود را از دست داده‌اند.

این رسانه آمریکایی در ادامه به نقل از منابع نظامی نوشت که ناو «فورد» در جریان استقرار طولانی‌مدت خود در منطقه، علاوه بر این حادثه، با فشار عملیاتی سنگین و تهدیدهای مداوم موشکی و پهپادی نیز روبه‌رو بوده است.

یکی از ملوانان به سی‌ان‌ان گفته است که هنگام حضور ناو در دریای سرخ، رد نور نارنجی در آسمان مشاهده کرده که به گفته او مربوط به حملات ایران بوده است. او همچنین توضیح داده است که هنگام نزدیک شدن موشک‌ها یا پهپادها، ناو وضعیت هشدار اعلام می‌کرد و از خدمه خواسته می‌شد آماده مقابله و کنترل خسارت باشند.

سی‌ان‌ان همچنین به مشکلات فنی دیگر این ناو اشاره کرده و نوشته است سیستم‌های بهداشتی آن نیز در برخی بخش‌ها دچار اختلال شده و در مواردی فاضلاب در سرویس‌های بهداشتی سرریز کرده است.

در پایان این گزارش آمده است ناو «جرالد آر. فورد» پس از بازگشت به پایگاه خود در ویرجینیا، وارد دوره‌ای طولانی از تعمیرات شده و احتمال می‌رود دست‌کم یک سال از چرخه عملیاتی خارج باشد.