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آمریکا در اقدامی دیگر برای فشار بر کوبا، رئیسجمهور این کشور آمریکای لاتین و نیز چهار فرد دیگر را تحریم کرد. دولت کوبا هم اعلام کرد: تحریمهای جدید آمریکا علیه هاوانا به شکست خواهد انجامید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «دفتر کنترل داراییهای خارجی» (OFAC) در وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه شب میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا و چهار تن از نزدیکان وی و پنج نهاد این کشور را تحریم کرد.
علاوه بر دیاز کانل، همسر وی لیز کوئستا پرازا و پسرش مانوئل آنیدو کوئستا، الخاندرو کاسترو اسپین و رائول الخاندرو کاسترو کالیس پسر و نوه رائول کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا به فهرست تحریمهای آمریکا علیه کوبا اضافه شدند.
علاوه بر این، پنج نهاد کوبایی از جمله کمیتههای دفاع از انقلاب، موسسه دوستی کوبا با خلق و وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا نیز تحریم شدند.
این تحریمها پس از آن اعمال شده که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، فرمان اجرایی گسترش تحریمها علیه این کشور را امضا کرده است.
در واکنس به این تحریم ها، رئیس جمهور کوبا بامداد جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور آمریکا اظهارات تهدیدآمیز جدیدی علیه کوبا مطرح کرده و وزارت خزانهداری نامهای جدیدی از رهبران، سازمانها و شرکتهای کوبایی را به فهرست تحریمهای غیرقانونی اضافه کرده است.
دیاز کانل با بیان اینکه «این اقدامات با هدف تقویت محاصره و تشدید درگیری بین کوبا و ایالات متحده انجام میشود» افزود: این کوری سیاسی به اقدامات قهری هفتههای اخیر علیه کشور ما که برای آسیب رساندن به مردم کوبا طراحی شدهاند، اضافه شده است.
دیاز کانل تاکید کرد: تجاوزگری و انحراف دولت ایالات متحده با عزم ما برای مقابله با بدترین سناریوها و مقاومت در برابر تهاجم امپریالیستی مواجه خواهد شد.
وزیر خارجه کوبا نیز بامداد جمعه در شبکه اجتماعی ایکس اقدام آمریکا در گنجاندن نام رئیس جمهور کوبا و «اعضای خانوادهاش و همچنین نهادها، سازمانهای جامعه مدنی و شرکتهای کوبایی در فهرست غیرقانونی و یکجانبه» تحریمها را «شرمآور» و تازهترین نشانه از طرح مداخلهجویانه ایالات متحده برای به تصویر کشیدن کوبا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا خواند.
رودریگز تاکید کرد: هر اقدام ایالات متحده با هدف ایجاد سناریوی درگیری بین دو کشور محکوم به شکست خواهد بود و هر تهدیدی علیه استقلال و حاکمیت کوبا با اتحاد و عزمی حتی بیشتر از سوی مردم ما روبهرو خواهد شد.