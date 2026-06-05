در پی نقض آتش بس و حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه از صبح روز پنجشنبه تاکنون ۱۲ فلسطینی شهید شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در شهر غزه، یک شهروند فلسطینی به نام منصور جمیل أبوعصر در اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اتاقی در ایستگاه اسلیم نزدیک منطقه الشعبیه به شهادت رسید و سه تن دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین پس از حمله هوایی اشغالگران به چهار آپارتمان مسکونی در مناطق غربی و جنوبی شهر غزه در بامداد پنجشنبه، ۱۰ نفر شهید و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.

عبدالرحمن شعث شهروند ۳۴ ساله فلسطینی نیز در نتیجه جراحت‌های ناشی از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه تل الهوی در شهر غزه، به شهادت رسید.

همچنین روز پنجشنبه توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر غزه و شرق خان یونس را هدف قرار داد که در نتیجه آن شهروندان دیگری در حمله پهپادی صهیونیست‌ها به مرکز شهر خان یونس زخمی شدند.