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معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با تاکید بر استقلال جمهوری اسلامی ایران در تصمیمگیریهای خود، گفت: تا زمانی که منافع ملی ایران به طور کامل تضمین نشود، هیچ تفاهمی امضا نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر خارجه ایران گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران متکی به اقتدار، مردم و حمایت مردمی خود است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل است و هر آنچه را که در راستای منافع خود تشخیص دهد، همان تصمیم را اتخاذ میکند و منتظر چراغ سبز هیچ کشوری نمیماند.
«کاظم غریبآبادی» در پاسخ به این سوال که آیا نگران چراغ قرمز دیگران نیستید؟ گفت: شما دیدید که جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح ما و مردم ما در این جنگ ۴۰ روزه چه پاسخ محکمی به رژیم صهیونیستی و آمریکا دادند. این پاسخ قاطع، شکست بسیار بزرگی را برای آنها رقم زد و پیروزیهای بسیار درخشانی را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت.
این دیپلمات ارشد ایرانی درباره آخرین وضعیت مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز اظهار کرد: مادامی که جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه نرسد که تفاهم، تمامی دغدغهها و نگرانیهای آن را برطرف میکند و منافع ملی ما به طور کامل تضمین میشود، طبیعتاً هیچ تفاهمی امضا نخواهد شد. این موضوع را میتوان با ضرس قاطع مورد تاکید قرار داد.
غریبآبادی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه گفتوگوهای ایران و آمریکا به خوبی پیش میرود، گفت: آمریکاییها به این تفاهم و مذاکرات نیاز دارند و این یک امر بدیهی است، اما ما زمانی به یک فرایند مذاکراتی میپیوندیم که منافع ما تامین شود.
معاون وزیر خارجه ایران افزود: ما در حال حاضر احساس نیاز به یک فرایند مذاکراتی و یک تفاهم نداریم، مگر اینکه آن تفاهم در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران باشد.