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سخنگوی وزارت امور خارجه، به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز ، در پیامی نوشت: هر کودکی که با ارتکاب جنایت جنگی متجاوزان کشته میشود یا آسیب میبیند، بخشی از انسانیت دفن میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، به مناسبت روز جهانی «کودکان بیگناه قربانی تجاوز»، با انتشار عکسی از «سیده محیا صدیقی صابر»، دختر خردسال شهید «سید محمدرضا صدیقی صابر» که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به منزلش در آستانه اشرفیه در تیرماه ۱۴۰۴ به شهادت رسید، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
«چهارم ژوئن، روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز، روزی است که وجدان بشری باید از خود بپرسد که بای ذنب قتلت؟ به کدامین گناه کودکان معصوم کشته میشوند؟
امروز یاد کودکانی را گرامی میداریم که قرار بود رویا داشته باشند، شاد باشند، درس بخوانند و آینده را بسازند، اما پیش از آنکه حتی زندگی را بشناسند، قربانی جنایات جنگی، اشغال، آپارتاید و بمباران شدند.
از غزه و کرانه باختری و بیروت تا میناب و لامرد و تهران و بسیاری نقاط دیگر در ایران و منطقه که کودکی زیر بمبها و موشکهای آمریکا و رژیم صهیونیستی جان دادهاند، حقیقت یکسان است: هیچ هدف نظامی، هیچ مصلحت سیاسی و هیچ توجیه امنیتی نمیتواند کشتار کودکان را توجیه کند.
کودکان نه طرف جنگاند و نه ابزار آن. آنان وجدان زنده بشریتاند. هر کودکی که با ارتکاب جنایت جنگی متجاوزان کشته میشود یا آسیب میبیند، بخشی از انسانیت دفن میشود.»
بقائی در توضیح تصویر نیز نوشت: سیده محیا صدیقی صابر، یکی از صدها کودک معصومی است که در جریان دو جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا در یکسال اخیر به شهادت رسیدند. امروز و در آستانه سالگرد شهادت سیدمحمدرضا صدیقی صابر و خانوادهاش در تیر ۱۴۰۴، بر مزار آن شهید و همسر و فرزندانش، از جمله سیده محیا، حاضر شده و به روح بلند آنها ادای احترام کردم.