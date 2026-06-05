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شور غدیری در خرم‌آباد؛ اجتماع بزرگ مردم در عید ولایت

همزمان با عید سعید غدیر خم، آیین‌ها و جشن‌های مردمی با حضور گسترده مردم در خرم‌آباد برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ - ۰۳:۱۳
برچسب ها: غدیرخم ، جشن ، خرم اباد
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