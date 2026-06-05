از پرچم تا چراغانی

همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه‌ها و خیابان‌ها با پرچم‌ها، چراغانی‌ها و نمادهای جشن ولایت رنگ و بوی عید گرفتند و جلوه‌هایی از شور و ارادت مردم به امیرالمؤمنین(ع) را به نمایش گذاشتن.

عکاس : فریبا فضلی