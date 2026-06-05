مجموعه «غدیر در قاب نسل‌ها» با ثبت پرتره‌هایی از کودکان، جوانان و سالمندان، جلوه‌ای از حضور و ارادت نسل‌های مختلف به عید سعید غدیر خم را به تصویر می‌کشد.

عکاس : شیردل _ اکبری _ غبیشی