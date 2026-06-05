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غدیر در قاب نسل‌ها؛ روایت تصویری چهره‌های مردمی در عید ولایت

مجموعه «غدیر در قاب نسل‌ها» با ثبت پرتره‌هایی از کودکان، جوانان و سالمندان، جلوه‌ای از حضور و ارادت نسل‌های مختلف به عید سعید غدیر خم را به تصویر می‌کشد.
عکاس :شیردل _ اکبری _ غبیشی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ - ۰۲:۳۸
برچسب ها: غدیرخم ، نسل ، جشن
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