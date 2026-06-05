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سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ، از برنامهریزی برای ساماندهی فضاهای پایانه، ایجاد نمازخانهها، تقویت خدمات بهداشتی و بهبود مسیرهای ورودی و خروجی این مرز برای اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با اشاره به اهمیت مرز شلمچه برای تردد زائران اربعین، اظهار کرد: مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای تردد زائران اربعین است و هر ساله جمعیت قابل توجهی از زائران از این مسیر راهی عتبات عالیات میشوند؛ از این رو ارتقای زیرساختها و خدماترسانی در این پایانه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: با همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف میتوان شرایط مناسبتری برای خدمترسانی به زائران فراهم کرد و بخشی از نیازهای زیرساختی این پایانه را برطرف کرد.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به برخی چالشهای زیرساختی موجود در پایانه مرزی شلمچه گفت: بخشی از فضاهای فعلی پایانه متناسب با حجم تردد زائران طراحی نشده و با توجه به افزایش تعداد زائران در ایام اربعین، لازم است ظرفیتها و امکانات خدماتی در این مجموعه تقویت شود.
خسروی با تاکید بر ضرورت توسعه فضاهای خدماتی در این پایانه بیان کرد: ایجاد نمازخانههای مناسب در نزدیکی مسیرهای تردد زائران، افزایش امکانات بهداشتی و رفاهی و پیشبینی فضاهای خدماتی مورد نیاز از جمله اقداماتی است که برای بهبود شرایط خدمترسانی به زائران در دستور کار قرار دارد.
وی به ضرورت ساماندهی ورودی و خروجی پایانه مرزی شلمچه اشاره کرد و گفت: با انجام اصلاحات لازم در مسیرهای دسترسی و ساماندهی فضاهای ورودی و خروجی میتوان علاوه بر تسهیل تردد زائران، شرایط مناسبتری برای مدیریت جمعیت در ایام پرتردد فراهم کرد.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ساماندهی سایبانها و بهبود شرایط رفاهی زائران در مسیرهای تردد را از دیگر برنامههای پیشبینی شده عنوان کرد و افزود: با برنامهریزی انجامشده تلاش میشود ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر در اجرای سازههای موقت، شرایط مناسبتری برای استقرار سایبانها و تجهیزات خدماتی فراهم شود.
خسروی در ادامه به برنامههای حوزه تأسیسات و تجهیزات اشاره کرد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای فنی مجموعه و تقویت امکانات تاسیساتی، اقدامات لازم برای بهبود سیستمهای سرمایشی و خدمات موردنیاز زائران در دستور کار قرار دارد تا در ایام اربعین خدمات مطلوبتری ارائه شود.
وی همچنین بر لزوم برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای پایانه در افق بلند مدت تاکید کرد و افزود: در کنار اقدامات کوتاه مدت برای اربعین امسال، برنامههایی برای توسعه برخی فضاهای پشتیبانی و خدماتی در سالهای آینده نیز پیشبینی شده است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با تاکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در ایام اربعین گفت: با همکاری و همدلی مجموعه دستگاههای اجرایی و خدماترسان میتوان شرایط مناسبی برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرز شلمچه فراهم کرد.