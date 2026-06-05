مدیر توزیع نیروی برق ایذه، از کشف و ضبط ۱۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرحیم کمایی اظهار کرد: در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله با استفاده غیرمجاز و سودجویانه از منابع انرژی ملی و با هدف صیانت از حقوق سایر مشترکان، با تلاش‌های دفتر حراست توزیع نیروی برق شهرستان ایذه و انجام بازرسی‌های میدانی، ۱۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در شهر ایذه کشف شد.

وی افزود: این دستگاه‌ها در دو باب منزل مسکونی واقع در خیابان شهید رجایی و خیابان مجمع امور صنفی شناسایی و با حضور عوامل نیروی انتظامی و پس از اخذ حکم قضایی، جمع‌آوری و ضبط شدند.

کمایی ادامه داد: در این اقدام، انشعاب غیرمجاز محل‌های مذکور نیز جمع‌آوری و مستندات مربوطه به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

مدیر توزیع نیروی برق ایذه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز ماینر، موضوع را در ساعات اداری به حراست توزیع برق شهرستان اطلاع‌رسانی کنند.