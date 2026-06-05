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دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر لزوم پیشگیری از حوادث در بنادر و گمرکات استان ، خواستار ترخیص فوری کالاهای خطرناک و برخورد قانونی با هرگونه قصور در این زمینه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی تعیین تکلیف کالاهای خطرناک در بنادر و گمرکات استان گفت: صیانت و حفاظت از بنادر و گمرکات در مقابله با حوادث امری ضروری است و باید پیرامون آن تدابیر و تصمیمات لازم جهت پیشگیری از وقوع حوادث اتخاذ شود.
وی افزود: وجود کالاهای خطرناک در بنادر و گمرکات استان موضوعی بسیار مهمی است و باید فوری در تعیین تکلیف این کالاها اقدامات و راهکارهای مناسب صورت بگیرد.
خلفیان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس کشور، نباید کالاهای خطرناک در بنادر و گمرکات استان باقی بمانند و در صورت وجود نیز ترخیص آنها باید بر اساس قوانین، بهصورت ویژه و در بازه زمانی کوتاه انجام شود.
دادستان مرکز خوزستان اظهار داشت: قصور و تعلل در ترخیص کالاهای خطرناک و عدم پیشگیری از وقوع حوادث پذیرفتنی نیست و حتماً با متخلفان و مقصران برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی و همچنین گمرکات استان باید کالاهای خطرناک موجود در انبارها را احصاء و برنامه خروج آنها را اعلام و در صورت نیاز به اقدام قضایی، موضوع را مطرح کنند.
دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه بر اصلاح فرآیند ترخیص کالاهای خطرناک در گمرکات و بنادر استان تاکید کرد.