به گفته منابع آگاه، یکی از اشرار با سابقه در جنوب سیستان و بلوچستان، روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، توسط حافظین امنیت به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، بدنبال رصد‌های اطلاعاتی گسترده و کشف محل اختفای یکی از سرکردگان اشرار مطرح منطقه در حوزه جنوب استان توسط حافظین امنیت، و نیز در پی حضور مامورین در روز پنج‌شنبه (۱۴خرداد ۱۴۰۵) در منطقه مذکور، پس از درگیری مسلحانه، شرور به هلاکت رسید.

در این اقدام موفقیت آمیز مقادیری سلاح و مهمات مربوط به شرور مذکور کشف و ضبط گردید.

شرور معدوم دارای سوابق متعدد ضدامنیتی بوده است.

اخبار تکمیلی اقدام مذکور متعاقبا به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.