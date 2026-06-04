به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۲۰ امشب(پنجشنبه) در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از سفر به مکزیک، جهت استقرار در کمپ خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه مردان آنتالیا به مصاف مالی رفت که این مسابقه در نهایت با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر قلعه‌نویی به پایان رسید.

سعید عزت‌اللهی(۱۲) و رامین رضاییان(۵۵) برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی(۶۰_ حسین کنعانی)، میلاد محمدی(۴۶_ احسان حاج صفی)، سعید عزت‌اللهی(۴۶_ امیرمحمد رزاق‌نیا)، سامان قدوس(۴۶_ محمد قربانی)، آریا یوسفی(۷۷_امیرحسین محمودی)، مهدی قائدی(۴۶_ رامین رضاییان)، مهدی طارمی(۴۶_ امیرحسین حسین‌زاده(۷۷_ هادی حبیبی‌نژاد) و شهریار مغانلو(۶۰_ علی علیپور) برای تیم کشورمان به زمین رفتند.

ملی پوشان که نخستین دیدار خود در این اردو را هم با برتری ۳ بر یک مقابل گامبیا پشت سر گذاشته بودند، فردا تمرین ریکاوری پس از بازی را برگزار می کنند و ساعت ۱۵:۲۰(به وقت ترکیه) شنبه ۱۶ خرداد راهی مکزیک می شوند و ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه ۱۷ خرداد وارد تیخوانا خواهند شد.

اعضای تیم امید کشورمان هم در کنار تعدادی از هواداران ایرانی بازی را از نزدیک تماشا کردند.