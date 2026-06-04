رئیس‌جمهور اوکراین در نامه‌ای سرگشاده به همتای روسی خود نوشت که جنگ دائمی نمی‌خواهد و اوضاع بدون جنگ «بی‌نهایت بهتر» است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه پنجشنبه در نامه‌ای به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه نوشت: «هرچه در مورد ناتو، ژئوپلیتیک و زبان روسی می‌گویید، این جنگ انتخاب شخصی شماست؛ جنگی بدون دلیل واقعی!»

طبق گزارش راشا تودی، زلنسکی در این نامه نوشت: «شما انتظار مقاومت تمام‌عیار از اوکراین را نداشتید و پیش‌بینی نمی‌کردید که اوضاع تا این حد پیش برود. اما همه ما اینجا هستیم؛ در پنجمین سال رویارویی تمام‌عیار. به‌رغم پیشروی‌های روسیه، اوکراین استقلال خود را حفظ می‌کند و آن را حفظ خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «از خروج از جنگ نترسید، این اصلی‌ترین چیزی است که اکنون از شما لازم است. ما در اوکراین جنگ دائمی نمی‌خواهیم. ما به خوبی می‌دانیم که بدون جنگ بی‌نهایت بهتر است.»

رئیس‌جمهور اوکراین در پایان ادعا کرد: «ما اسناد اطلاعاتی را دیده‌ایم که نشان می‌دهد شما در حال حاضر در حال بررسی برنامه‌های جنگی برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز هستید. شما می‌خواهید بلاروس را بیشتر درگیر جنگ کنید و ما اکنون مجبوریم برای آن نیز آماده شویم.»

در همین خصوص دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین با تائید دریافت نامه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین خطاب به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه عنوان کرد: «ما نامه زلنسکی را دیده‌ایم و زلنسکی هر زمان که بخواهد می‌تواند به مسکو بیاید.»

طبق گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، به گفته سخنگوی کرملین «البته پوتین هنوز محتوای نامه زلنسکی را بررسی نکرده است.»

رئیس جمهور روسیه هم پنجشنبه شب در مصاحبه با سردبیران رسانه‌های خارجی گفت که کشورش در صورت لزوم، اوکراین را در میدان نبرد شکست خواهد داد، اما آماده است تا از طریق دیپلماسی به جنگ پایان دهد.

ولادیمیر پوتین افزود: ما برای رسیدن به توافق با اوکراین از طریق ابزار‌های صلح‌آمیز آمادگی داریم و برای آن مشتاقیم.

پوتین همچنین گفت که روسیه هنوز از موشک مافوق صوت اورشنیک خود علیه اوکراین در شرایط جنگی واقعی استفاده نکرده بلکه فقط آن را به صورت آزمایشی شلیک کرده است تا نتایج را مشاهده کند و در مورد استفاده کامل از اورشنیک در آینده، از جمله علیه اهداف شهری، تصمیم‌گیری کند.

پوتین در بخشی دیگری از سخنان خود اظهار کرد که روسیه همه منابع لازم برای تحقق اهداف نظامی را در اختیار دارد و در این زمینه در حال قوی‌تر شدن است.