به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم روز ولایت و امامت آیین عمامه‌گذاری چهار نفر از طلاب حوزه‌های علمیه شهرستان مرند با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی امام جمعه مرند، جمعی از مسئولان محلی، اساتید حوزه‌های علمیه و خانواده‌های طلاب برگزار شد.

امام جمعه مرند در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیر و تاکید بر اهمیت این روز در تاریخ اسلام اظهار داشت:روز غدیر روز تجدید پیمان با ولایت و استمرار حرکت نبوت است. مفتخر هستیم که در این روز مبارک شاهد به ثمر نشستن بخشی از تلاش‌های علمی و تهذیبی طلاب عزیز شهرستانمان هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت علمی شهرستان مرند در تربیت طلاب علوم دینی افزود: شهرستان مرند با دارا بودن دو حوزه علمیه فعال خواهران و برادران همواره مهد پرورش عالمان و مبلغان دین بوده است. امروز چهار نفر از طلاب برادر پس از طی مراحل علمی و اخلاقی مفتخر به ملبس شدن به لباس مقدس روحانیت شدند که این امر مسئولیت سنگینی را بر دوش آنان می‌گذارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با تاکید بر جایگاه لباس روحانیت تصریح کرد: لباس روحانیت، لباس تقوا، خدمت و سربازی امام زمان (عج) است.لباس روحانیت نشان‌دهنده تعهد عملی به سیره اهل‌بیت (ع) و آمادگی برای حضور در میدان‌های فرهنگی و اجتماعی برای تبیین معارف ناب اسلامی است.

وی خطاب به طلاب جوان خاطرنشان کرد: شما از امروز وارد مرحله جدیدی از زندگی طلبگی خود شده‌اید. حفظ این لباس در گرو اخلاق‌مداری، تواضع، مردم‌داری و پاسخگویی به نیاز‌های فکری جامعه است. طلاب جوان باید با بصیرت انقلابی در برابر شبهات دشمنان ایستادگی کرده و پرچم‌دار وحدت و اخلاق در جامعه باشند.