کهگیلویه و بویراحمد سرزمین چهار اقلیم ایران
استان کهگیلویه و بویراحمد با اقلیم چهار فصل، هر ساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور است.
کهگیلویه و بویراحمد یا همان سرزمین چهارفصل ایران منطقهای زیبا آرمیده در دامنههای رشتهکوه زاگرس که نام آن برگرفته از تاریخ کهن این دیار است.
این سرزمین زیبا که بیشتر مردم آن از لرزبانان هستند دارای مناطقی زیبا در وسعتی کم است که همین سرزمین با طول و عرض جغرافیای کم، دنیایی از زیباییها و شگفتیهای آفرینش را در خود جای داده است.
از کوههای سر به فلک کشیده و ارتفاعات معروف دنا تا باغهای زیبا و چشمهساران در مناطق گرمسیری و سردسیری به این استان جلوهای خاص بخشیده است.