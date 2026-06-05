استان کهگیلویه و بویراحمد با اقلیم چهار فصل، هر ساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این استان به واسطه دارا بودن آب و هوای مطبوع و تنوع زیستی به سرزمین چهار فصل و پایتخت طبیعت ایران نام گرفته است.

کهگیلویه و بویراحمد یا همان سرزمین چهارفصل ایران منطقه‌ای زیبا آرمیده در دامنه‌های رشته‌کوه زاگرس که نام آن برگرفته از تاریخ کهن این دیار است.

این سرزمین زیبا که بیشتر مردم آن از لرزبانان هستند دارای مناطقی زیبا در وسعتی کم است که همین سرزمین با طول و عرض جغرافیای کم، دنیایی از زیبایی‌ها و شگفتی‌های آفرینش را در خود جای داده است.