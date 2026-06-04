«رامی ابو حمدان» نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق پیشنهادی آتش‌بس را «تسلیم کامل» دانست و تأکید کرد: آنچه مطرح شده، یک توافق جامع آتش‌بس نیست، بلکه به معنای پذیرش کامل خواسته‌های طرف مقابل است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ابوحمدان که با شبکه الجزیره مباشر گفت‌و‌گو می‌کرد، همچنین بر مخالفت قاطع حزب‌الله با هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل تأکید کرد و افزود: موضع ما در قبال مذاکره مستقیم با اشغالگران تغییری نکرده و همچنان آن را به‌طور کامل رد می‌کنیم.

ابو حمدان تصریح کرد که هر توافقی که از نظر حزب‌الله قابل قبول باشد، باید شامل خروج کامل نیرو‌های اسرائیلی از تمامی اراضی لبنان و بازگشت آوارگان به مناطق خود باشد.

این نماینده مجلس لبنان همچنین گفت: ما در میدان باقی خواهیم ماند، بر حق خود برای مقاومت تأکید داریم و قدردان موضع جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متحدمان هستیم.

ابو حمدان در پایان از مقام‌های لبنانی خواست از اتخاذ تصمیماتی که ممکن است ارتش لبنان را در برابر ساکنان مناطق جنوبی کشور قرار دهد، خودداری کنند.

بامداد امروز وزارت امورخارجه آمریکا از توافق لبنان و رژیم تل آویو برای توافق آتش بس خبر داد.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که لبنان و رژیم صهیونیستی پس از مذاکره در واشنگتن و با میانجی‌گری آمریکا بر سر تسریع اجرای آتش‌بس و ایجاد مناطق آزمایشی با نظارت ارتش لبنان به توافق رسیده‌اند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که آینده روابط دو طرف باید از مسیر مذاکره دنبال شود.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف توافق کرده‌اند که مذاکره بعدی، اول تیر برای دستیابی به توافق جامع از سر گرفته شود.