به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در حملات حزب الله به مواضع صهیونیست‌ها در جنوب لبنان یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و شماری زخمی شدند.

مقاومت لبنان امروز در چند عملیات، مرکز تازه تأسیس پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک یحمر الشقیف و مقر فرماندهی آنها نزدیک قلعه تاریخی الشّقیف را با موشک و پهپاد هدف قرار داد.

۳ تانک مرکاوا، و یک پهپاد «هرمس ۴۵۰» نیز منهدم شدند. رسانه‌ها همچنین گزارش دادند چند نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی زخمی شدند.

در پی حملات پهپادی مقاومت، صدای آژیر خطر چند بار در شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی، به صدا در آمد.

بر اساس گزارش‌ها، همزمان با حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شهرک شلومی در منطقه الجلیل غربی، این منطقه هدف پهپاد‌های انفجاری حزب‌ الله هدف قرار گرفت. در پی این حمله بنیامین نتانیاهو به محل امن منتقل شد.