هلاکت افسر صهیونیست در درگیریهای جنوب لبنان
سروان " ایتان شموئل لمبرگ " افسر زرهی گردان ۷۵ لشکر ۷ رژیم صهیونیستی در عملیات دلاوران حزبالله در جنوب لبنان به هلاکت رسید.
مقاومت لبنان امروز در چند عملیات، مرکز تازه تأسیس پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک یحمر الشقیف و مقر فرماندهی آنها نزدیک قلعه تاریخی الشّقیف را با موشک و پهپاد هدف قرار داد.
۳ تانک مرکاوا، و یک پهپاد «هرمس ۴۵۰» نیز منهدم شدند. رسانهها همچنین گزارش دادند چند نظامی در شمال سرزمینهای اشغالی زخمی شدند.
در پی حملات پهپادی مقاومت، صدای آژیر خطر چند بار در شهرکهای شمال سرزمینهای اشغالی، به صدا در آمد.
بر اساس گزارشها، همزمان با حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شهرک شلومی در منطقه الجلیل غربی، این منطقه هدف پهپادهای انفجاری حزب الله هدف قرار گرفت. در پی این حمله بنیامین نتانیاهو به محل امن منتقل شد.
شبکه کان تلویزیون رژیم صهیونیستی هم فاش کرد یک پهپاد انهدامی حزب الله، خودروی فرمانده منطقه شمالی ارتش را حین بازدید میدانی در جنوب لبنان هدف قرار داد. به گزارش این شبکه این حادثه میتوانست به ضربه راهبردی و دردناک برای این رژیم تبدیل شود.