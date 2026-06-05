نویسنده کتاب جعبه سرباز از نشر این کتاب به زودی، خبر داد و گفت: این اثر، روایت سرباز سابق ارتش انگلیس است که پس از حضور در جنگ افغانستان، به مخالفت با ادامه حضور در این جنگ پرداخت و کتاب، تلاش کرده است تا واقعیت‌های پشت پرده دخالت‌های نظامی غرب در این کشور را از زبان یک شاهد عینی بازگو کند.

الهه آخرتی، نویسنده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کتاب «جعبه سرباز» خاطره های جو گلنتون، سرباز ارتش انگلیس از حضور در جنگ افغانستان را روایت می‌کند؛ فردی که با مجموعه‌ای از وعده‌ها و شعار‌های رایج درباره برقراری صلح، آزادی و کمک به مردم افغانستان، به ارتش پیوست و در جنگ ضد این کشور حضور یافت.

خانم آخرتی اظهار داشت: گلنتون با این تصور راهی افغانستان می‌شود که قرار است در بهبود وضع زندگی مردم، به‌ویژه زنان این کشور، نقش داشته باشد، اما پس از گذشت حدود یک سال و مشاهده واقعیت‌های میدانی، به این نتیجه می‌رسد که آنچه در افغانستان روی می‌دهد، کمکی به مردم این کشور نیست و نیرو‌های خارجی در حال جنایت هستند.

نویسنده کتاب، تصریح کرد: این سرباز انگلیسی، پس از بازگشت به کشور خود تصمیم می‌گیرد تا‌ دیگر در جنگ افغانستان حضور نیابد و بر سر این موضع نیز می‌ایستد. مخالفت او با بازگشت به میدان جنگ، پیامدهایی به همراه داشت و موجب زندانی شدن او شد، اما حاضر نشد در کاری که آن را جنایت می‌دانست، شریک باشد.

آخرتی با توجه به اهمیت نشر این اثر، گفت: آنچه «جعبه سرباز» را برجسته می‌کند، روایت جنگ از زبان فردی است که خود، بخشی از ارتش متجاوز بوده و از درون این ساختار به نقد آن پرداخته است؛ امروز مخاطبان ایرانی نیاز دارند تا روایت یک سرباز غربی را بخوانند که خود اعتراف کرده، جنگ‌هایی با عنوان کمک، آزادی و حمایت از ملت‌ها، در پشت صحنه، واقعیت دیگری دارند.

نویسنده کتاب جعبه سرباز در پایان، اظهار داشت: نشر سوره مهر، این کتاب را به‌زودی منتشر می کند.