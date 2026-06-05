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معاون تولید و ترویج نشر سوره مهر با توجه به ظرفیت بینالمللی کتاب دیدار با دبیر کل، گفت: این اثر به علت روایتهای متنوع از دیدار با شهید سید حسن نصرالله و جایگاه ویژه او در میان مخاطبان جهان عرب، امکان انتشار به زبان عربی را دارد و پس از فراهم شدن زمینههای لازم، برنامه ترجمه آن پیگیری میشود.
محمد مهدی شیخصراف، معاون تولید و ترویج نشر سوره مهر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این کتاب از نظر محتوایی، ظرفیت بالایی برای ارتباط با مخاطبان خارج از کشور، بهویژه در لبنان و دیگر کشورهای عربی دارد؛ چون شخصیت شهید سید حسن نصرالله برای بسیاری از مخاطبان این کشورها به عنوان چهره شناختهشده و اثرگذار است.
شیخصراف اظهار داشت: مجموعه روایتهای گردآوریشده در این کتاب از زاویه دید افراد مختلفی از جمله خانواده شهدا، فعالان رسانهای، مستندسازان و رزمندگان، شکل گرفته است و همین تنوع روایتها میتواند برای مخاطبان عربزبان نیز جذاب و خواندنی باشد.
وی با بیان اینکه موضوع ترجمه عربی کتاب، پیش از این نیز مطرح شده است، گفت: درباره نشر نسخه عربی اثر، گفتوگوهایی صورت گرفته، اما وضع منطقه و مسائل ناشی از جنگ، موجب شده است که اجرای این برنامه به تعویق بیفتد، اما به طور حتم، انجام می شود.
معاون تولید و ترویج نشر سوره مهر، تصریح کرد: با بازگشت ثبات به وضع موجود و فراهم شدن زمینه های لازم، ترجمه عربی «دیدار با دبیر کل» میتواند در دستور کار قرار گیرد تا این روایتها در اختیار مخاطبان بیشتری در جهان عرب باشد.