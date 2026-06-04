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نماینده مردم شریف همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در این ۹۳ شب، یک معجزه اجتماعی و نماد روشنی از بصیرت ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس صوفی در برنامه شبهای الوند افزود: مردم ایران همواره در بزنگاههای حساس تاریخی نشان دادهاند که با وجود تمامی مشکلات و سختیها، پای کشور، نظام و آرمانهای انقلاب ایستادهاند و این سرمایه بزرگ اجتماعی باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
او با بیان اینکه مردم امروز با چالشهای اقتصادی و معیشتی متعددی روبهرو هستند، تصریح کرد: انتظار بهحق مردم این است که مسئولان با تلاش مضاعف، برنامهریزی دقیق و تصمیمگیریهای مؤثر، برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت خانوارها اقدام کنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در میدان، مسئولیت مدیران و مسئولان را سنگینتر کرده است.
عباس صوفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت بازار و کنترل قیمتها اشاره کرد و افزود: مردم انتظار دارند بازار به صورت مستمر رصد و مدیریت شود.
او تصریح کرد: نباید اجازه داد برخی نابسامانیها و نوسانات قیمتی، آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت دقیق بر بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و برخورد با تخلفات اقتصادی از مطالبات جدی جامعه است.
عباس صوفی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایهگذاری افزود: رونق تولید، تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی میتواند زمینه اشتغال پایدار و کاهش مشکلات اقتصادی را فراهم کند و همه دستگاهها باید در این مسیر همافزا عمل کنند.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت طرحهای زیرساختی و عمرانی حوزه انتخابیه گفت: توسعه زیرساختهای حملونقل از مهمترین اولویتهای ما در همدان و فامنین است و در ماههای اخیر پیگیریهای متعددی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و سایر دستگاههای ذیربط برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای طرحها انجام شده است.
عباس صوفی با اشاره به طرحهای راهسازی و آزادراهی استان همدان گفت: تکمیل طرحهای آزادراهی و ارتقای محورهای مواصلاتی منطقه نقش مهمی در افزایش ایمنی سفرها، کاهش تصادفات، تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.
او همچنین توسعه شبکه حملونقل ریلی را یکی از مطالبات مهم مردم دانست و تصریح کرد: راهآهن همدان و ایستگاه فامنین از ظرفیتهای ارزشمند منطقه به شمار میروند و پیگیریهای لازم برای تکمیل زیرساختها، ارتقای خدمات ریلی و بهبود دسترسی مردم به این ظرفیت مهم در حال انجام است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی گفت: هر طرح عمرانی که به بهرهبرداری برسد، میتواند زمینهساز اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه متوازن منطقه باشد.
عباس صوفی افزود: از اینرو تکمیل طرحهای راه، آزادراه، راهآهن و سایر زیرساختهای عمرانی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
او تصریح کرد: خدمت به مردم بزرگترین افتخار مسئولان است و با تمام توان برای پیگیری مطالبات، جذب اعتبارات ملی و تسریع در اجرای پروژههای توسعهای استان تلاش خواهیم کرد تا زمینه پیشرفت و رفاه بیشتر مردم فراهم شود.