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از «خروس در استوانه سیمانی» تا «یحیی و یاکریم» کتابهایی هستند که کودکان و نوجوانان برای شناخت قیام ۱۵ خرداد میتوانند بخوانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شروعی تاثیرگذار علیه رژیم منحوس پهلوی و زمینه ساز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود. مطالعه آثاری که تاکنون منتشر شده میتوانند برای کودکان و نوجوانان نمایی کلی از قیام ۱۵ خرداد را منتقل کنند. در ادامه برخی کتابهایی که در این خصوص برای کودکان و نوجوانان منتشر شده، معرفی شده است.
«خروس در استوانه سیمانی»
کتاب «خروس در استوانه سیمانی» نوشته کاوه بهمن دربردارنده داستانی برای کودکان و نوجوانان درباره روزهای انقلاب و قیام ۱۵ خرداد است. این کتاب برای نخستین بار در بهمن ماه سال ۱۳۷۳ از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در قطع پالتویی در قالب ۲۳ صفحه منتشر شد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«کنار بیشهزار بزرگی، روستای کوچکی واقع شده بود. یک روز صبح زود قبل از طلوع خورشید، خروسی از لانهی خود خارج شد و قدمزنان با آهنگ زیبایش به طرف بیشهزارها حرکت کرد، تا این که به روباه مکاری رسید که مشغول خوردن شکاری بود. روباه با دیدن خروس به هوس افتاد که او را شکار کند، بنابراین با مکر و حیله خود را دوست خروس معرفی کرد. اما چون آن روز روباه تا حدودی سیر بود از شکار خروس صرفنظر کرد. اما فردای آن روز توانست خروس سادهدل را با نیرنگی شکار کرده و بخورد...».
«موهای تو خانه ماهیهاست»
کتاب «موهای تو خانه ماهیهاست» نوشته «محمدرضا شرفی خبوشان» است که چگونگی شکلگیری واقعه ۱۵ خرداد را به صورت داستان برای نوجوانان بیان میکند. جریان این رمان درباره نوجوانی است که ناخواسته در روز ۱۵ خرداد ۴۲ با جمعیتی همراه میشود که از پیشوا به سمت تهران حرکت میکنند تا بنا بر اعتقادات قلبیشان امام خمینی (ره) را یاری کنند. این نوجوان به عنوان راوی، این جمعیت را تا زمانی که این واقعه رخ میدهد همراهی میکند.
در واقع در این رمان هم عینیت و هم واقعیت وجود دارد و هم با زبان داستانی، دلایل به وجود آمدن این واقعه مورد بررسی قرار میگیرد. این رمان در سال ۱۳۹۲ بهعنوان رمان اول ادبیات داستانی انقلاب اسلامی در بخش نوجوان برگزیده شد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
کامیون تندتر میرود و ما را بالا و پایین میاندازد. پشتش، خاک دوباره بلند میشود و بعضیها کلاههایشان را که از ورامین سر کردهاند، دوباره برمیدارند و میگذارند توی جیبشان یا پَر شالشان. دست یکی دو نفر، دستغاله میبینم. یکی بیلش را هم با خود آورده توی کامیون. موها تکان میخورد و روی سر کچل بعضیها هم یک لایه غبار نشسته است. شره عرقها، روی گرد و خاک سر یک نفر هاشور زده و خنده دار شده. میخواهم بخندم، اما دلم خالی است. به قول ننهام، با شکم خالی نمیشود خندید. راست میگوید ننهام، خنده مال شکم پرهاست، اصلا مال کسی است که شکم دارد. خنده به آنها میآید که شکمشان با خندهای که میکنند بالا و پایین برود.
یاد ننهام میافتم. چه کار میکند الان؟ دختر غاضریه کجاست؟ من چه طور تا این جا آمدم؟ آن سرِوقت رسیدنِ حسنِ اوس رحیم و تاراندن سگها، این سرِوقت پیداشدن کامیون، هم معجزه است هم خیلی عادی است. حسنِ اوس رحیم آن طرفها بود. خوب، معلوم بود که رسیدنش عجیب غریب نبود. صدای سگها را هم که شنیده. کامیون هم که ربطی به ما نداشته. راه خودش را میرفته. به قول آقای پرتوی، خیلی چیزهای معمولی برای ما معجزه است. یا نه، چی بود؟ آهان، خیلی معجزه ها، به چشم ما اتفاقهای معمولی است. اگر خوب بنشینیم و فکر کنیم، معجزه است.
«یحیی و یاکریم»
«یحیی و یاکریم» کتاب دیگری از «محمدرضا شرفی خبوشان» است که به عنوان یک جلد از مجموعه «داستانهای انقلاب» برای گروه سنی نوجوان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. تلاش نویسنده در نگارش این رمان این است که هم جاذبههای داستانی داشته باشد و هم در آن به ریشهها و دلایل روی دادن واقعه ۱۵ خرداد پرداخته شود تا نوجوانان با خواندن کتاب بتوانند شناخت خوبی از ماهیت این رویداد پیدا کنند.
شرفیخبوشان در «یحیی و یاکریم» تلاش کرده از همه ظرفیتهای تکنیکی رمان نویسی استفاده کند تا مخاطب نوجوان با کنجکاوی همه حوادث را دنبال کند و از آن لذت ببرد و در همین بستر نکات کلیدی که برای کشف ماهیت و ریشههای واقعه ۱۵ خرداد ضروری است به مخاطب نوجوان انتقال داده شود. این داستان با دو زاویه دید «دانای کل» و «اول شخص» روایت میشود؛ اول شخص آن نوجوانی است که در زمان حال به سر میبرد و تاثیرات واقعه ۱۵ خرداد را مشاهده میکند و با نگاهی جستجوگر درپی کشف ماهیت این واقعه بر میآید. از سوی دیگر دانای کل در جای جای فصول کتاب شخصیتهای مختلفی را توصیف کرده و به هم پیوند میزند و این موجب شده که مخاطب نوجوان در یک زمان با چند داستان همزمان پیش برود و جذابیت داستان حفظ شود.