مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، بر ضرورت افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت مس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مصطفی فیض در سفر به استان کرمان، ضمن بازدید از خطوط تولید و طرح‌های توسعه‌ای مجتمع‌های مس سرچشمه و شهر بابک با حضور در نشست های تولید این دو مجتمع، از آخرین وضع تولید، عملکرد عملیاتی و روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مطلع شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این نشست ها بر ضرورت افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و پیشبرد هدفمند طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

فیض با توجه به اهمیت نگاه اقتصادی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، گفت: طرح‌ها باید بر اساس صرفه و بازدهی اقتصادی پیش بروند و موجب افزایش بهره‌وری شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع در دوران فعلی کشور، خواستار پیگیری مستمر برای رفع موانع و سرعت در تکمیل طرح‌ها شد.

گفتنی است، گزارش‌های ارائه‌شده در نشست های تولید دو مجتمع مس سرچشمه و مس شهر بابک، از رشد در بخش‌های مختلف زنجیره تولید مس و ثبت حد نصاب‌های جدید در حوزه استخراج و فرآوری، حکایت دارد.

تولید ۴۰ هزار تنی مس در مجتمع مس سرچشمه

بر اساس آمار ارائه‌شده در نشست مجتمع مس سرچشمه، در این مجتمع، از ابتدای امسال تا ۷ خرداد، تولید کنسانتره مس با رسیدن به حدود ۱۹۵ هزار تن، ۴.۵ درصد رشد نسبت به برنامه داشته است.

همچنین، میزان مس محتوی معدنی با ثبت رقم ۴۰ هزار تن، ۴ درصد بالاتر از برنامه هدف‌گذاری شده، محقق شده است.



بر اساس این گزارش، حجم تولید اسید سولفوریک در مجتمع مس سرچشمه با ثبت رقم ۹۳ هزار تن، بیش از ۵ درصد بالاتر از برنامه پیش‌بینی‌شده قرار گرفت؛ همچنین در بخش غلیظ کردن سرباره نیز تناژ کنسانتره تولیدی با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.

استخراج ۹ میلیون تنی از معدن مس میدوک

بر اساس گزارش ارائه‌شده، میزان کل استخراج از معدن مس میدوک در اردیبهشت‌ به ۹ میلیون و ۴۰۱ هزار تن رسید که در مقایسه با آخرین حد نصاب ماهانه ثبت‌شده در مرداد ۱۴۰۴، رشد ۱۵ و شش دهم درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین، میزان سنگ سولفور فرآوری‌شده در کارخانه تغلیظ میدوک با رسیدن به حدود ۷۵۳ هزار تن، نسبت به حد نصاب ماهانه پیشین در فروردین‌ ۱۴۰۲، رشد یک و ۸ دهم درصدی را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، با وجود چالش «افت عیار ماده معدنی»، تولید مس محتوی در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در این مجتمع‌ها افزایش داشته است.