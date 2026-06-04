مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه جمعی از مسئولان استانی با خانواده شهدای الیگودرز دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با خانواده شهیدان بهرام ماهورکی، غلامرضا گوری و جانبازان اسماعیل ملکی و روزعلی جلیلوند دیدار و از خانواده آنان تجلیل کردند.

ابراهیم باصری در این دیدار برای رفع مشکلات مسکن، درمان و اشتغال این خانواده‌های معزز قول پیگیری داد.

حجت‌الاسلام سرلک، امام جمعه الیگودرز هم دیدار با خانواده شهدا را فرصتی برای قدردانی از آنان دانست.

گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس نیز رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا و جانبازان را از اولویت‌ها عنوان کرد.

آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم از ساماندهی قبور مطهر شهدا خبر داد.