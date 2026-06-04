نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تبیین جایگاه دعا در سیره پیامبران، اهل بیت علیهم السلام و امام خمینی رحمت الله علیه، بر بهره‌گیری زائران از فرصت حضور در کنار خانه خدا برای خودسازی، تربیت نسل آینده و دعا برای عزت و پیروزی امت اسلامی، تأکید کرد.

امام خمینی فرهنگ دعا را در جامعه اسلامی احیا کرد امام خمینی فرهنگ دعا را در جامعه اسلامی احیا کرد امام خمینی فرهنگ دعا را در جامعه اسلامی احیا کرد امام خمینی فرهنگ دعا را در جامعه اسلامی احیا کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حاجیان ایرانی، در همایش «امام و نیایش» ویژه فرهنگیان با بیان اینکه دعا یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط بنده با پروردگار است، گفت: آموزه‌های قرآن کریم، روایت های اسلامی، مناجات‌ها و سیره پیامبران الهی، سرشار از دعوت به دعا و راز و نیاز با خداوند بوده و خداوند نیز وعده اجابت دعا را به بندگان داده است.

نماینده ولی‌ فقیه در امور حج و زیارت با توجه به واقعه غدیر خم، اظهار داشت: پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم، پس از معرفی امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام به عنوان جانشین خود، با دعای «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» مرز میان جبهه همگرایان و واگرایان را تبیین کردند و نشان دادند که دعا در متن مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام حضور دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با توجه به دعا‌های حضرت ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه برای فرزندان، نسل آینده و ساکنان مکه، از زائران خواست در این سرزمین مقدس برای فرزندان و نسل جوان، دعا کنند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: نسل آینده در معرض آسیب‌ها و تهدید‌های متعددی قرار دارد و خانواده‌ها باید از این فرصت معنوی برای درخواست هدایت، سلامت و عاقبت‌به‌خیری فرزندان خود بهره ببرند.

سرپرست حاجیان ایرانی در ادامه با توجه به نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به دعا و نیایش، تصریح کرد: امام راحل در وصیت‌نامه الهی ـ سیاسی خود از دعاهای اهل‌ بیت علیهم السلام به عنوان گنجینه‌های حیات بخش یاد کرده‌ و صحیفه سجادیه را «زبور آل محمد صل الله علیه و آله و سلم» دانسته‌ و به آن افتخار کرده اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب گفت: امام خمینی رحمت الله علیه، نقش مهمی در احیای فرهنگ دعا در جامعه اسلامی داشتند و توجه گسترده امروز مردم به دعا‌هایی مانند شعبانیه، دعای عرفه و دعای ابوحمزه ثمالی، از برکت های ترویج این معرفت ها از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با توجه به معرفت های بلند نهفته در دعای شعبانیه، اظهار داشت: امام خمینی رحمت الله علیه، معتقد بودند که همین دعاها به تنهایی برای معرفی عظمت معرفت های اسلامی و عرفانی اهل‌ بیت علیهم السلام، کافی بوده و عالی‌ترین مرتبه های سیر و سلوک معنوی در آن تبیین شده است.

سرپرست حاجیان ایرانی، همچنین زائران را به انس بیشتر با صحیفه سجادیه، دعوت کرد و گفت: دعا‌های این کتاب ارزشمند، به‌ویژه دعا‌های (۲۰-۳۸-۷-۱۴-۲۴ و ۲۵) مربوط به مکارم اخلاق، استغفار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پیروزی بر دشمنان، شکست توطئه‌ها، توجه به حقوق دیگران به ویژه فرزندان و پدر و مادر، می‌تواند راهنمای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.

نماینده ولی‌ فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر استفاده حداکثری از فرصت حضور در سرزمین وحی، اظهار داشت: بسیاری از زائران، سال‌ها در انتظار شرفیابی به خانه خدا بوده‌اند و باید از هر لحظه‌ این سفر برای راز و نیاز با پروردگار، استغفار، خودسازی و دعا برای امت اسلامی، بهره ببرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با توجه به کرامت الهی، تصریح کرد: همان‌گونه که امیرالمؤمنین، امام‌ علی علیه السلام، کرامت را در پاسخ دادن به درخواست دیگران می‌دانستند، خداوند متعال نیز بندگان را به خانه‌ خود دعوت کرده و زمینه اجابت دعا‌ی آنان را فراهم کرده است.

سرپرست حاجیان ایرانی در پایان از خداوند متعال، پیروزی اسلام و مسلمانان، نابودی دشمنان امت اسلامی، رحمت و رضوان الهی برای شهیدان و درگذشتگان، فراهم شدن زمینه شرفیابی مشتاقان بیت‌الله الحرام و سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسئلت کرد و با تبریک عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت را گرامی داشت.