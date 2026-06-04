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نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تبیین جایگاه دعا در سیره پیامبران، اهل بیت علیهم السلام و امام خمینی رحمت الله علیه، بر بهرهگیری زائران از فرصت حضور در کنار خانه خدا برای خودسازی، تربیت نسل آینده و دعا برای عزت و پیروزی امت اسلامی، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حاجیان ایرانی، در همایش «امام و نیایش» ویژه فرهنگیان با بیان اینکه دعا یکی از مهمترین راههای ارتباط بنده با پروردگار است، گفت: آموزههای قرآن کریم، روایت های اسلامی، مناجاتها و سیره پیامبران الهی، سرشار از دعوت به دعا و راز و نیاز با خداوند بوده و خداوند نیز وعده اجابت دعا را به بندگان داده است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با توجه به واقعه غدیر خم، اظهار داشت: پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم، پس از معرفی امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام به عنوان جانشین خود، با دعای «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» مرز میان جبهه همگرایان و واگرایان را تبیین کردند و نشان دادند که دعا در متن مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام حضور دارد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با توجه به دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه برای فرزندان، نسل آینده و ساکنان مکه، از زائران خواست در این سرزمین مقدس برای فرزندان و نسل جوان، دعا کنند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: نسل آینده در معرض آسیبها و تهدیدهای متعددی قرار دارد و خانوادهها باید از این فرصت معنوی برای درخواست هدایت، سلامت و عاقبتبهخیری فرزندان خود بهره ببرند.
سرپرست حاجیان ایرانی در ادامه با توجه به نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به دعا و نیایش، تصریح کرد: امام راحل در وصیتنامه الهی ـ سیاسی خود از دعاهای اهل بیت علیهم السلام به عنوان گنجینههای حیات بخش یاد کرده و صحیفه سجادیه را «زبور آل محمد صل الله علیه و آله و سلم» دانسته و به آن افتخار کرده اند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب گفت: امام خمینی رحمت الله علیه، نقش مهمی در احیای فرهنگ دعا در جامعه اسلامی داشتند و توجه گسترده امروز مردم به دعاهایی مانند شعبانیه، دعای عرفه و دعای ابوحمزه ثمالی، از برکت های ترویج این معرفت ها از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با توجه به معرفت های بلند نهفته در دعای شعبانیه، اظهار داشت: امام خمینی رحمت الله علیه، معتقد بودند که همین دعاها به تنهایی برای معرفی عظمت معرفت های اسلامی و عرفانی اهل بیت علیهم السلام، کافی بوده و عالیترین مرتبه های سیر و سلوک معنوی در آن تبیین شده است.
سرپرست حاجیان ایرانی، همچنین زائران را به انس بیشتر با صحیفه سجادیه، دعوت کرد و گفت: دعاهای این کتاب ارزشمند، بهویژه دعاهای (۲۰-۳۸-۷-۱۴-۲۴ و ۲۵) مربوط به مکارم اخلاق، استغفار، مسئولیتپذیری اجتماعی، پیروزی بر دشمنان، شکست توطئهها، توجه به حقوق دیگران به ویژه فرزندان و پدر و مادر، میتواند راهنمای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر استفاده حداکثری از فرصت حضور در سرزمین وحی، اظهار داشت: بسیاری از زائران، سالها در انتظار شرفیابی به خانه خدا بودهاند و باید از هر لحظه این سفر برای راز و نیاز با پروردگار، استغفار، خودسازی و دعا برای امت اسلامی، بهره ببرند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با توجه به کرامت الهی، تصریح کرد: همانگونه که امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام، کرامت را در پاسخ دادن به درخواست دیگران میدانستند، خداوند متعال نیز بندگان را به خانه خود دعوت کرده و زمینه اجابت دعای آنان را فراهم کرده است.
سرپرست حاجیان ایرانی در پایان از خداوند متعال، پیروزی اسلام و مسلمانان، نابودی دشمنان امت اسلامی، رحمت و رضوان الهی برای شهیدان و درگذشتگان، فراهم شدن زمینه شرفیابی مشتاقان بیتالله الحرام و سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسئلت کرد و با تبریک عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت را گرامی داشت.