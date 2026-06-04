سازمان امداد و نجات جنوب لبنان اعلام کرد: در حمله هوایی رژیم اسرائیل به منطقه «المساکن» در صور، سه نفر شهید و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

۱۱ شهید و زخمی در حمله دشمن صهیونیستی به صور لبنان

۱۱ شهید و زخمی در حمله دشمن صهیونیستی به صور لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان امداد و نجات لبنان همچنین اعلام کرد که نیرو‌های امدادی پس از حمله به ساختمان‌هایی در شهر صور، عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کرده و موفق به خارج کردن چهار شهروند زخمی از زیر آوار شده‌اند.

الجزیره همچنین گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی منطقه‌ای میان شهرک‌های «حومین الفوقا» و «عین قانا» در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

همزمان، یک پهپاد اسرائیلی شهرک «برج قلاویه» در شهرستان بنت جبیل و همچنین شهرک «القصیبه» در شهرستان نبطیه را هدف قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر در تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و شمار کلی شهدای این کشور از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون به ۳ هزار و ۵۲۶ نفر رسید.

این حملات همزمان با آن صورت می‌گیرد که شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که نشست کابینه کوچک امنیتی و سیاسی این رژیم برای تصویب توافق آتش‌بس در لبنان برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، شماری از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل نسبت به توافق آتش‌بس در لبنان به صورت مشروط موافقت کردند.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان درحالی صورت می‌گیرد که بامداد امروز وزارت امورخارجه آمریکا از توافق لبنان و رژیم تل آویو برای توافق آتش بس خبر داد.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که لبنان و رژیم صهیونیستی پس از مذاکره در واشنگتن و با میانجی‌گری آمریکا بر سر تسریع اجرای آتش‌بس و ایجاد مناطق آزمایشی با نظارت ارتش لبنان به توافق رسیده‌اند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که آینده روابط دو طرف باید از مسیر مذاکره دنبال شود.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف توافق کرده‌اند که مذاکره بعدی، اول تیر برای دستیابی به توافق جامع از سر گرفته شود و واشنگتن نیز در دوره انتقالی، نقش تسهیل‌گر ارتباط‌ها را ایفا کند.