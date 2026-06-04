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فرماندار سروآباد در بازدید از دو روستای هدف گردشگری این شهرستان گفت: با توسعه زیرساختها و راه ارتباطی مناسب، گردشگری در این منطقه رونق بیشتری خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فیروز عارفی فرماندار شهرستان سروآباد در سفری یکروزه به روستاهای هدف گردشگری دیوزناو و جولانده، ضمن دیدار و گفتوگوی مستقیم با اهالی، از نزدیک در جریان ظرفیتها، مسائل و مطالبات مردم این مناطق قرار گرفت.
در این بازدید میدانی که با هدف بررسی روند توسعه روستایی و شناسایی ظرفیتهای گردشگری منطقه انجام شد، جمعی از اهالی، معتمدان و فعالان محلی به بیان مشکلات و دغدغههای خود در حوزههای مختلف از جمله زیرساختهای گردشگری، راههای ارتباطی، اشتغال، خدمات عمومی و حمایت از سرمایهگذاری پرداختند.