به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فیروز عارفی فرماندار شهرستان سروآباد در سفری یک‌روزه به روستاهای هدف گردشگری دیوزناو و جولانده، ضمن دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با اهالی، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، مسائل و مطالبات مردم این مناطق قرار گرفت.

در این بازدید میدانی که با هدف بررسی روند توسعه روستایی و شناسایی ظرفیت‌های گردشگری منطقه انجام شد، جمعی از اهالی، معتمدان و فعالان محلی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های گردشگری، راه‌های ارتباطی، اشتغال، خدمات عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاری پرداختند.