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سراسر ایران اسلامی میزبان مهمانی غدیر

امروز همه جای ایران اسلامی میزبان راهپیمایی کیلومتری غدیر بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۲۲:۲۹
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برچسب ها: غدیر خم ، عید غدیر ، عید ولایت
 