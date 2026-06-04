به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی وزارت کشور پاکستان با انتشار تصویری اعلام کرد که سید محسن نقوی با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در شهر بیشکک دیدار کرد.

این دیدار در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای صورت گرفت که به میزبانی دولت قرقیزستان برگزار می‌شود.

جزئیات بیشتری از این دیدار اعلام نشده است.

سناتور سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان اول خرداد جاری نیز به همراه فرمانده ارتش این کشور به ایران سفر کرده بود.

وزیر کشور ساعتی پیش وارد بیشکک شد و مورد استقبال اولان نیاز بکوف وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان و غلامحسین یادگاری سفیر کشورمان در قرقیزستان قرار گرفت.

اسکندر مومنی روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ در صدر هیئتی برای شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

وزیر کشور در بدو ورود با اشاره به اهداف حضور در اجلاس وزرای کشور عضو شانگهای، این نشست را فرصتی مهم برای رایزنی‌های منطقه‌ای و دوجانبه عنوان کرد.

اسکندر مومنی با بیان اینکه این اجلاس با حضور ۱۰ کشور عضو برگزار می‌شود، گفت: برنامه اصلی، شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو شانگهای است و در حاشیه آن نیز دیدار‌های دوجانبه با وزرای کشور‌های عضو پیش‌بینی شده است.