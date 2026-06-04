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مردم پایتخت مهمان ضیافت غدیر

عاشقان ولایت مهمان یک ضیافت شدند تا از امتداد پیام غدیر بگویند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۲۲:۰۸
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برچسب ها: عید غدیر خم ، ولایت مداری ، ضیافت غدیر
 