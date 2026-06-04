به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر جهاد کشاورزی پلدختر در جشن شکرگزاری برداشت محصولات زراعی این شهرستان گفت: برداشت گندم از ۲۳ هزار هکتار اراضی دیم و آبی و همچنین هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی کلزا آغاز شده است.

عزیزی، فرماندار پلدختر هم بر رعایت الگوی کشت در بالادست این شهرستان تاکید کرد.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه تخصصی فعالیت‌های زنان روستایی نیز در قالب محصولات کشاورزی و باغی برگزار شد.