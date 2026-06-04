به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم ۱۱۰ دیگ غذای گرم توسط گروه جهادی بسیج دانشجویی شهید عبدالهی شهرستان جلفا با مشارکت خیران، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی در هادیشهر طبخ و میان شهروندان و نیازمندان توزیع شد.

این اقدام در راستای گرامیداشت عید ولایت و با هدف ترویج فرهنگ احسان، همدلی و کمک به نیازمندان برگزار شد.

در این طرح غذای گرم برای حدود ۲۲ هزار نفر تهیه و در مناطق مختلف هادیشهر میان خانواده‌ها، اقشار کم‌برخوردار و شرکت‌کنندگان در مراسم‌های عید غدیر توزیع شد.

دست‌اندرکاران این برنامه با اشاره به مشارکت گسترده مردم و خیران در اجرای این پویش اظهار کردند:عید غدیر فرصت مناسبی برای ترویج ارزش‌های اسلامی، تقویت روحیه مواسات و خدمت‌رسانی به جامعه است و استقبال چشمگیر شهروندان از این برنامه نشان‌دهنده ارادت مردم به ساحت امیرالمومنین حضرت علی (ع) است.

گفتنی است هر ساله همزمان با عید سعید غدیر خم برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در شهرستان جلفا برگزار می‌شود که اطعام گسترده مومنان و نیازمندان از جمله مهمترین این برنامه‌ها به شمار می‌رود.