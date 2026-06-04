حال و هوای حماسی، درمیهمانی کیلومتری غدیر در کرمان

حال و هوای حماسی، درمیهمانی کیلومتری غدیر در کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ میهمانی کیلومتری غدیر در کرمان در فضایی آمیخته با شور مردمی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و نیز جلوه‌هایی از همبستگی ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حال و هوایی حماسی به خود گرفته است.

در این رویداد که امسالنخستین‌بار در بلوار آزادگان شهرکرمان برگزار شده ، جمعیت زیادی از قشرهای مختلف مردم ضمن پیاده‌روی آرام در این گذر، به تناسب علایق و سلایق خود از برنامه‌های موکب‌ها بهره می‌برند.

یکی از وجوه متمایز این رویداد، نماهنگ‌ها و برنامه‌هایی است که در دفاع از وطن و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود؛ برنامه‌هایی که با استقبال حاضران همراه بوده و بر فضای حماسی این اجتماع مردمی افزوده است.

در کنار این بخش‌ها، موکب‌هایی نیز برای پذیرایی از مردم برپا شده و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در قالب توزیع نذورات، نوشیدنی و خوراکی‌های متنوع انجام می‌شود.

خانواده‌ها به‌ویژه همراه با کودکان و نوجوانان، بخش قابل‌توجهی از جمعیت حاضر را تشکیل می‌دهند و موکب‌های ویژه کودک و نوجوان نیز با برنامه‌هایی، چون نقاشی، مسابقه و روایت‌خوانی، لحظات شاد و آموزنده‌ای برای آنان فراهم کرده است.

گروه‌های سرود، مداحی، اجرای تواشیح و برنامه‌های فرهنگی با محورعید غدیر خم از دیگر بخش‌های این میهمانی کیلومتری است؛ برنامه‌هایی که با مشارکت گروه‌های مردمی، هیئت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی شکل گرفته است.

فضای عمومی مسیر بلوار آزادگان نیز با نصب پرچم‌ها، بنر‌های مناسبتی و نماد‌های غدیری آذین‌بندی شده است.

حضور پرشور مردم کرمان در این رویداد، جلوه‌ای از همدلی، نشاط اجتماعی و ارادت به امیرالمؤمنین علی (ع) را به نمایش گذاشته است.