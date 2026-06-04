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مراسم با شکوه میهمانی کیلومتری غدیر با برپایی مواکب فرهنگی عصر امروز از بلوار آزادگان به سمت میدان کوثر کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ میهمانی کیلومتری غدیر در کرمان در فضایی آمیخته با شور مردمی، برنامههای فرهنگی و مذهبی و نیز جلوههایی از همبستگی ملی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، حال و هوایی حماسی به خود گرفته است.
در این رویداد که امسالنخستینبار در بلوار آزادگان شهرکرمان برگزار شده ، جمعیت زیادی از قشرهای مختلف مردم ضمن پیادهروی آرام در این گذر، به تناسب علایق و سلایق خود از برنامههای موکبها بهره میبرند.
یکی از وجوه متمایز این رویداد، نماهنگها و برنامههایی است که در دفاع از وطن و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود؛ برنامههایی که با استقبال حاضران همراه بوده و بر فضای حماسی این اجتماع مردمی افزوده است.
در کنار این بخشها، موکبهایی نیز برای پذیرایی از مردم برپا شده و خدمترسانی به شرکتکنندگان در قالب توزیع نذورات، نوشیدنی و خوراکیهای متنوع انجام میشود.
خانوادهها بهویژه همراه با کودکان و نوجوانان، بخش قابلتوجهی از جمعیت حاضر را تشکیل میدهند و موکبهای ویژه کودک و نوجوان نیز با برنامههایی، چون نقاشی، مسابقه و روایتخوانی، لحظات شاد و آموزندهای برای آنان فراهم کرده است.
گروههای سرود، مداحی، اجرای تواشیح و برنامههای فرهنگی با محورعید غدیر خم از دیگر بخشهای این میهمانی کیلومتری است؛ برنامههایی که با مشارکت گروههای مردمی، هیئتها و مجموعههای فرهنگی شکل گرفته است.
فضای عمومی مسیر بلوار آزادگان نیز با نصب پرچمها، بنرهای مناسبتی و نمادهای غدیری آذینبندی شده است.
حضور پرشور مردم کرمان در این رویداد، جلوهای از همدلی، نشاط اجتماعی و ارادت به امیرالمؤمنین علی (ع) را به نمایش گذاشته است.