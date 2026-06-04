به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص شکایت گل‌گهر سیرجان از چادرملو اردکان در خصوص استفاده از مائورو آندرس کابایرو آگوییلرا، مهاجم پاراگوئه‌ای چادرملو، صادر کرد و براساس این رای گل گهر سیرجان در این مسابقه ۳ بر صفر برنده اعلام شد.

مبنای رای هم این بوده که باشگاه چادرملو در عقد قرارداد با آگوییلرا به دلیل واجد شرایط نبودن وی برای بازی در لیگ ایران دچار تخلف شده و جدا از شکست انضباطی، ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد.

بازیکن پاراگوئه‌ای هم ۲ جلسه از همراهی تیمش محروم شد و برای ادامه بازی در لیگ برتر باید مجوز‌های لازم را طبق دستورالعمل دریافت کند.

این رای قابل تجدید نظرخواهی است.