امام جمعه تبریز:
غدیر نقطه عطف تداوم مسیر هدایت الهی است
امام جمعه تبریز غدیر را نقطه عطفی در تداوم مسیر هدایت الهی و ضامن تحقق عدالت و معنویت در جامعه اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی در مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر خم در تبریز با اشاره به جایگاه بنیادین امامت در منظومه فکری اسلام، غدیر را نقطه عطفی در تداوم مسیر هدایت الهی و ضامن تحقق عدالت و معنویت در جامعه اسلامی دانست.
وی با تبیین مقام والای امیرالمومنین حضرت علی (ع) اظهار داشت:حقیقت غدیر بیانگر جایگاه رفیع امامت و ولایت در هدایت بشر است و این جایگاه صرفاً یک موقعیت تاریخی یا سیاسی نیست بلکه حقیقتی الهی و برخاسته از اراده خداوند برای هدایت جامعه انسانی است.
امام جمعه تبریز با تاکید بر نقش محوری امامت در سامانبخشی به حیات اجتماعی مسلمانان افزود: هرگاه جامعه در سایه هدایت امام حق و ولایت الهی حرکت کند زمینههای گسترش عدالت، معنویت و برکات الهی فراهم میشود و بسیاری از آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی از جمله ظلم، فساد و تبعیض کاهش مییابد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به حادثه عاشورا و پیامهای ماندگار آن نهضت امام حسین (ع) را جلوهای از استمرار مسیر امامت دانست و تصریح کرد: عاشورا و پیام روشنگرانه حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت قیام کربلا، همواره الهامبخش حرکتهای آزادیخواهانه و بیداری ملتها در برابر ظلم و استکبار بوده است.
وی همچنین با اشاره به نقش ایمان، ایثار و ولایتمداری در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ایران در سال ۱۳۵۷ با بصیرت و درک حکمت ولایت فقیه، مسیر جدیدی را در تاریخ معاصر گشودند و از آغاز انقلاب تاکنون با استقامت و ایستادگی مثالزدنی دشمنان را شگفتزده کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل افزود: ملت ایران در برابر مشکلات، فشارها و تهدیدها هرگز دچار هراس نشده و با حضور آگاهانه در صحنههای مختلف استواری خود را به نمایش گذاشتهاند حضوری که نشاندهنده عمق ایمان و باور مردم به آرمانهای الهی است.
مام جمعه تبریز با بیان اینکه ملت ایران پرچمدار فرهنگ عاشورا است تصریح کرد: امروز در دستان مردم ایران دو پرچم برافراشته است پرچم حسینیِ ایثار و شهادت و پرچم حضرت صاحبالزمان (عج) که نماد امید، انتظار و استمرار مسیر ولایت است.
وی با اشاره به رصد تحولات ایران از سوی دشمنان خاطرنشان کرد: دشمنان با ابزارهای رسانهای و تبلیغاتی خود، حضور و انسجام ملت ایران را مشاهده میکنند و به قدرت و وفاداری این ملت واقفاند؛ ملتی که با جمعیتی عظیم، بر عهد خود با رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی پایبند مانده است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی گفت: این انسجام و ایستادگی، عامل بازدارنده در برابر زیادهخواهیهاست و ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با دعوت مردم به تجدید عهد با امیرالمومنین (ع) گفت: همه ما باید نام خود را در زمره جانفدایان حضرت علی (ع) ثبت کنیم و با عمل به سیره علوی، در مسیر حق و عدالت گام برداریم.