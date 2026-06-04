مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به برگزاری موفق برنامه‌های فرهنگی ایام تشریق، از تداوم همایش‌های تخصصی زائران و آغاز دریافت آثار حجاج برای شرکت در جشنواره فرهنگی - هنری «میقات» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی اخویان، مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با اشاره به روند برگزاری برنامه‌های فرهنگی حج، اظهار کرد: برنامه‌ها و مراسم پیش‌بینی‌شده در ایام تشریق به خوبی برگزار شده و محافل قرآنی، برنامه‌های فرهنگی و همایش‌های تخصصی زائران همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی اخویان، با بیان اینکه روز گذشته همایش دانشگاهیان برگزار شد، افزود: همایش «امام و نیایش» با حضور فرهنگیان و معلمان برگزار می‌شود و جمعه ۱۶ خرداد نیز همایش «سپاس» ویژه زائرانی که بیشترین تشرف را به حرمین شریفین داشته‌اند، برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی با روحانیون فرهیخته کاروان‌ها خبر داد و گفت: در این نشست‌ها عملکرد برگزارکنندگان برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ارزیابی می‌شود و از پیشنهادها، انتقادات و دیدگاه‌های مطرح‌شده برای بهبود فعالیت‌ها و ارتقای خدمات فرهنگی استفاده خواهد شد.

مدیر امور آموزش و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به فضای معنوی حاکم بر حج امسال اظهار کرد: زائران ایرانی در دعا‌ها و نیایش‌های خود برای موفقیت و سربلندی کشور، سلامتی و عزت مردم ایران و حمایت از نیرو‌های خدمتگزار و مدافع امنیت و اقتدار کشور دعا و طواف نیابتی برای رهبر شهید به جا آوردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اخویان، یکی از برنامه‌های مهم فرهنگی بعثه را جشنواره «میقات» عنوان کرد و افزود: از ۱۳ خرداد دریافت آثار حجاج در بخش‌های مختلف از جمله فیلم، عکس، سفرنامه، خاطره و دیگر آثار هنری و فرهنگی آغاز شده است و این روند ادامه دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با مشارکت گسترده زائران، آثار ارزشمندی به دبیرخانه جشنواره ارسال و آیین اختتامیه آن همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار شود.