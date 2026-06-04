به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به تلاش‌های دولت برای توسعه صنعت در گیلان گفت: هفته گذشته تفاهم نامه‌ای با جمعی از سرمایه گذاران خودرو و متخصصان این صنعت برای ساخت کارخانه مونتاژ خودرو امضا شد و قرار است زمینی در شهرک صنعتی سپید رود رشت برای ساخت این کارخانه در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

هادی حق شناس همچنین از افزایش محدوده تردد خودرو‌های با پلاک منطقه آزاد انزلی در گرگان ، ساری ، رشت ، اردبیل ، تبریز و ارومیه هم برای رونق سرمایه گذاری و توسعه گردشگری استان هم خبر داد.