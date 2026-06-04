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برگزاری مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب

در سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضور پرشور مردم در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت‌ الله‌ علیه و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، جلوه عینی از ایستادگی ملت در نبرد با دشمن بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۲۱:۴۰
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برچسب ها: سالروز ارتحال امام خمینی ره ، امام خمینی (ره) ، عید غدیر خم ، اتحاد و همبستگی
 